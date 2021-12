Da domani vaccino obbligatorio per il personale scolastico e forze dell’ordine

Da domani, mercoledì 15 dicembre, il vaccino sarà obbligatorio per il personale scolastico, le forze dell’ordine e i militari. Lo prevede il decreto del 26 novembre che ha introdotto anche il super green pass. Sempre dal 15 dicembre entrerà in vigore l’obbligo della terza dose per gli operatori sanitari (categoria già sottoposta all’obbligo vaccinale).

Chi non è in regola con le vaccinazioni anti Covid non potrà lavorare. L’esenzione è prevista solo in caso di grave pericolo per la salute.

L’obbligatorietà si estende dunque al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, ai lavoratori della polizia locale e penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità, agli agenti dei servizi segreti, al personale scolastico (docenti, personale amministrativo della scuola e dirigenti scolastici), al personale amministrativo della sanità.

Per chi non adempirà l’obbligo è prevista “l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.

Durante il periodo della sospensione al lavoratore non verrà corrisposto lo stipendio.

Multe sono previste in caso di infrazioni. Chi si reca comunque al lavoro senza aver effettuato il vaccino contro il Covid rischia una sanzione da 600 a 1.500 euro. Chi non effettua i controlli rischia invece una multa da 400 a 1.000 euro.