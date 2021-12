Rivergaro: investimento da 850mila euro per la falegnameria Bozzarelli

Questa storia comincia negli anni Quaranta, quando Benvenuto Bozzarelli, uno che s’intendeva di tutto, mise in piedi a Fabiano il suo primo laboratorio di falegnameria. Due generazioni dopo, il lavoro fatto di pialla, levigatrice, martello, morse, polvere di legno e trapani prosegue a Rivergaro, via Carducci, con la stessa passione ma tutta un’altra tecnologia. I titolari della “Bozzarelli” hanno infatti di recente firmato con la “Working Process” di Niviano un investimento da 850mila euro – ogni tanto una buona notizia – che consentirà di raddoppiare il numero di finestre prodotte e di reinvestire in azienda l’energia dei macchinari ad altissima tecnologia. Inoltre, importante, non c’è praticamente contatto tra i falegnami, i mezzi, il prodotto, garantendo così il rispetto di un più alto standard di sicurezza sul lavoro.

Spiega infatti Gianmario Bozzarelli, dalla falegnameria specializzata nella costruzione di serramenti dove si contano sette dipendenti e tre soci, della stessa famiglia:

“Avevamo fatto un primo investimento, sempre con la leader europea “Working Process”, nel 2007, ora andiamo avanti per migliorare in quella che crediamo sia una professione ma anche un’arte, dove non si può rinunciare a ricercare sempre maggiore qualità”, dice. “La nuova macchina sarà installata a febbraio e ci consentirà di raddoppiare la produzione, altrimenti ferma a 15 finestre al giorno. Il mercato è buono, anzi, potremmo anche formare giovani professionalità e allargarci”.

