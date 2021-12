Vaccini: 540 posti serali disponibili. A febbraio concluso il ciclo terza dose

Sono 540 i posti disponibili per la vaccinazione anti-Covid (sia prima che terza) nei prossimi tre giorni presso l’Ex Arsenale di Piacenza. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino. Si tratta di appuntamenti serali, dalle 20.30 alle 22, prenotabili con le consuete modalità, anche in farmacia. In particolare domani sera, 15 dicembre, sono 180 i posti liberi, il 16 dicembre 200 e il 17 dicembre 160. Quotidianamente i posti disponibili per le vaccinazioni saranno comunicati sul sito www.covidpiacenza.it.

DOSI GIORNALIERE – Le vaccinazioni proseguono a ritmo serrato e Baldino annuncia un ulteriore potenziamento: dalle 1.800 somministrazione della settimana scorsa si è passati a 2.100. L’obiettivo è arrivare a 2.600 dosi al giorno entro fine anno per riuscire a concludere il “giro” di terze dosi entro la fine di febbraio.

VACCINATI – Gli assistiti, con almeno una dose sono 224.651, la percentuale di vaccinati sulla popolazione vaccinabile over 12 raggiunge l’87%; la percentuale di vaccinati su popolazione generale raggiunge il 78,9%. La copertura per gli over 80 raggiunge il 92,3%. E per quanto riguarda la terza dose siamo al 59,2% di persone over 80 vaccinate, con 2.454 prenotazioni effettuate. I ragazzi dai 12 ai 19 anni vaccinati sono 20.411. Nella fascia dai 18 ai 19 anni sono 78 i vaccinati con la terza dose e 453 quelli che hanno prenotato.

BAMBINI – Dal 16 dicembre partono le vaccinazioni dei bambini 5-11 anni: le prenotazioni hanno raggiunto quota 623.

ZERO CONTAGI NELLE CRA – Nella settimana dal 6 al 12 dicembre nessun caso di positività è stata riscontrata tra gli operatori o gli utenti delle Cra piacentine. “In queste strutture abbiamo concluso il ciclo della terza dose, segno che la vaccinazioni completa fa da scudo alla nuova variante del virus” – sostiene Baldino.