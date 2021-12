Terza dose, pediatri e medici di famiglia in campo in Val Nure. Tutte le indicazioni

Sono 1.400 le vaccinazioni anti-Covid somministrate finora dai medici di medicina generale che operano tra Vigolzone e Ferriere al punto vaccinale di Pontedellolio, aperto il 19 novembre scorso nei locali della pubblica assistenza “Valnure” in via Parri.

Dal 29 dicembre si aggiungerà anche il pediatra per le vaccinazioni dei suoi piccoli pazienti su richiesta. In questo caso occorrerà prendere appuntamento direttamente con lui. Ulteriore novità riguarda i pazienti della dottoressa Federica Guerci a Ferriere: la professionista si organizzerà autonomamente per le vaccinazioni a Ferriere per andare incontro ai suoi pazienti dell’alta valle che in questo modo potranno vaccinarsi vicino a casa. Chi si è prenotato per il 17 dicembre troverà la dottoressa a Pontedellolio alla pubblica “Valnure” come di consueto.

L’obiettivo dei medici di medicina generale della media ed alta Valnure che sono impegnati nelle vaccinazioni dei loro pazienti al punto vaccinale di Pontedellolio è quello di arrivare a una copertura molto alta di terze dosi prima dell’incremento di Covid previsto per le prossime settimane e l’arrivo di Omicron che è ora anche a Piacenza.