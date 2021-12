Fiorenzuola, colpo in una villa. Nel bottino oggetti preziosi per 25mila euro

I ladri hanno studiato gli spostamenti dei proprietari di casa e sono entrati in azione alle 18 del pomeriggio quando non c’era nessuno. Hanno agito nel giro di pochissimi minuti, riuscendo a fuggire appena prima dell’arrivo della vigilanza Ivri e dei carabinieri. E’ accaduto a Fiorenzuola nella zona del lungo Arda e dei campi sportivi, ai danni di una coppia di sposi che vive in una villetta indipendente, dotata di allarme.

“Non voglio vedere quello che mi hanno fatto nella camera da letto, nei luoghi dove dovrei sentirmi sicura – dice la proprietaria –. Quello che so è che purtroppo per la terza volta mi sono entrati in casa. Per fortuna hanno lasciato stare la mia cagnolina”.

Nel bottino sono finiti diversi oggetti preziosi del valore di circa 20/25mila euro. Inestimabile il valore affettivo.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SUL QUOTIDIANO LIBERTA’