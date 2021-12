Infortuni atleti: a Star Bene come affrontarli dal punto di vista fisico e psicologico

Questa sera, 16 dicembre, alle 21.00 su Telelibertà, canale 98 del digitale terrestre, va in onda una nuova puntata di “Star bene, i giovedì della medicina”. La vita degli atleti professionisti è segnata da eventi traumatici. Parliamo degli infortuni che spesso rappresentano un ostacolo per uno sportivo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. A volte infatti accade che, pur in presenza di un pieno recupero per cui le prestazioni potrebbero tornare a livello di eccellenza, la mente gioca brutti scherzi e costituisce un freno per la piena ripresa.

Ospiti della serata, condotta dalla giornalista Marzia Foletti, saranno Matteo Losi fisioterapista consulente del Poliambulatorio Soluzione Salute e, in collegamento zoom, Alessandra Marcotti, Mental Coach.