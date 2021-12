Sciopero generale indetto da Cgil e Uil, oggi disagi per i trasporti anche a Piacenza

Anche a Piacenza disagi in vista per lo sciopero generale di otto ore proclamato da Cgil e Uil contro la manovra del governo Draghi. La protesta dei sindacati è prevista oggi, 16 dicembre. i piacentini parteciperanno alla manifestazione sindacale prevista in mattinata a Milano.

Lo stop interessa i lavoratori pubblici e privati, nonché i servizi, a partire dai trasporti (pur nel rispetto delle fasce di garanzia).

Si fermano anche i rider. Esclusi, invece, la sanità, esonerata fin dall’inizio dalla mobilitazione, la scuola che ha già incrociato le braccia venerdì scorso e, dopo i rilievi del Garante degli scioperi, i servizi ambientali e le poste, alle prese con la scadenza del pagamento Imu.

Nel trasporto pubblico locale, sempre nel rispetto delle fasce di garanzia, lo sciopero interessa anche i bus. Nelle autostrade si ferma il personale, da quello dei caselli agli addetti alla manutenzione e alla viabilità per un turno di lavoro. Garantiti i servizi minimi funzionali ad assicurare la sicurezza della circolazione stradale.