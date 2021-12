“Siamo in isolamento, non possiamo uscire a fare spesa”. I carabinieri gliela recapitano

Stamattina una donna di 59 anni di San Genesio di Vernasca ha chiesto l’aiuto dei carabinieri: essendo in quarantena per positività al Covid, non sapeva come poter avere i beni di prima necessità.

Bloccati in casa in isolamento con lei, infatti, ci sono anche tutti i suoi familiari: il marito 61enne, il figlio disabile di 18 anni e un ospite di 52 anni.

Non sapendo come fare, la donna ha deciso di chiamare i carabinieri di Fiorenzuola i quali hanno attivato immediatamente la pattuglia della Stazione di Lugagnano che si è precipitata al supermercato di Castell’Arquato dove la 59enne è solita fare spesa, che aveva ordinato telefonicamente.

I militari hanno anticipato il pagamento, ritirato le borse delle scorte alimentari e poi hanno provveduto a portare le provviste dinanzi alla dimora della donna.

“Grazie di cuore per quello che avete fatto e per l’aiuto che ci avete dato”, sono state le parole di ringraziamento rivolte ai militari.