“Una fetta di storia”, il libro di Romagnoli sulle eccellenze di coppa, pancetta e salame

Proseguono le attività del Consorzio Salumi Piacentini, che ha pubblicato il libro “Una fetta di storia” per diffondere la conoscenza delle nostre eccellenze (coppa, pancetta e salame). Il volume, scritto dal giornalista Giuseppe Romagnoli, coincide con il cinquantenario della costituzione del Consorzio e il venticinquesimo anno dall’assegnazione delle tre DOP Piacentine: Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina. L’autore ha presentato il libro ieri pomeriggio nella sala “Comm. Luigi Gatti” di Piacenza Expo insieme al presidente del Consorzio Salumi Piacentini Roberto Belli, al presidente del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Antonio Grossetti, a Roberta Cafiero del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e all’assessore comunale Stefano Cavalli.

“Ne avevo scritto uno sulle DOP dieci anni fa e ho ripreso gran parte di quel lavoro – ha raccontato Romagnoli – ho avuto così il piacere di conoscere i fondatori del Consorzio e tutta l’affascinante storia dei nostri salumi. Il libro è importante perché, oltre a far conoscere l’opera del Consorzio, fa conoscere l’attività di tutela e di controllo delle DOP, che sono un unicum che abbiamo solo noi in Europa, dobbiamo così difendere questi prodotti da altri similari di altre province, che non sono di qualità così eccelsa”. Un viaggio dal passato al futuro, come ha aggiunto Belli: “Il libro racconta proprio una fetta di storia della salumeria piacentina, c’è tutta la parta storica e poi quello che abbiamo fatto per valorizzare queste produzioni negli ultimi 50 anni. In questo modo abbiamo fatto il punto su quello che abbiamo fatto e su quello che faremo nei prossimi anni. Le nostre eccellenze avranno infatti un futuro sempre più roseo, abbiamo il sentore che, facendo conoscere i nostri salumi sia in Italia sia all’estero, abbiamo risultati molto confortanti. Pertanto, nei prossimi anni il nostro impegno sarà sempre più rivolto anche all’ambito internazionale, soprattutto in Germania e in Francia perché avremo l’obiettivo di allargare il mercato dei nostri prodotti”.