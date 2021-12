Bambini di Omi Academy “conquistano” Orietta Berti e Lorella Cuccarini

I ragazzi di Omi Academy di Pontenure fanno ancora breccia nel cuore di artisti nazionali. Dopo Vasco Rossi, questa volta a “postare” nelle storie di Instagram la loro esibizione è stata la pagina “Pagante official” e Lorella Cuccarini, rimasti entusiasti dell’interpretazione che i bambini hanno realizzato con la canzone “Un pacco per te”, il nuovo singolo de Il Pagante con testo natalizio che vede la partecipazione dellaCuccarini. Ma non solo: i giovani dell’accademia hanno interpretato il nuovo singolo di Orietta Berti “Luna piena” nato dalla collaborazione con Hell Raton. Il giudice di X Factor è infatti il produttore del singolo uscito da pochi giorni e già candidato a diventare un tormentone invernale. Un testo dedicato alle donne, all’importanza di amare sé stesse prima di chiunque altro, ma anche all’amore, sopra ogni cosa e in ogni sua forma. Sia Orietta Berti che Hell Raton hanno condiviso sui social l’esibizione dei ragazzi piacentini. La Berti ha anche scritto privatamente all’accademia: “Un abbraccio a tutte le bimbe e i bimbi della Omi Academy e un augurio di Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie per la vostra versione e a presto”.

OMI ACADEMY – Tutto nasce all’oratorio della parrocchia di Pontenure, dove già da anni, è attivo un servizio di doposcuola rivolto ai ragazzi con difficoltà scolastiche con l’obiettivo di ritrovarsi insieme per fare i compiti aiutati da insegnati in pensione o da animatori. A partire dal 2016 questo servizio si è radicalmente trasformato con la nascita dell’Omi Academy, un progetto innovativo che non si limita al semplice affiancamento nello svolgimento dei compiti ma offre la possibilità di svolgere laboratori musicali ed espressivi e di praticare attività sportive.