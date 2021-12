Cadeo, invasione dei bimbi della scuola dell’infanzia. Ghirlande donate ai negozi

“Invasioni Natalizie” delle vie del paese da parte degli alunni della scuola dell’infanzia.

E’ accaduto a Roveleto grazie all’iniziativa organizzata dall’istituto “Barbattini”: i piccoli guidati dalle loro insegnanti hanno festosamente invaso il municipio per presentare i doni, preparati da loro, da consegnare a tutti i commercianti del territorio comunale. Ad accoglierli il sindaco Marica Toma e l’assessore alla cultura Davide Pappalardo.

“I bambini guidati dalle loro insegnanti hanno realizzato 90 ghirlande da donare ai commercianti – spiega l’assessore – che hanno iniziato a distribuire accompagnati anche da noi amministratori. Il loro vociare festoso nelle vie del centro, le espressioni emozionate dei negozianti: davvero un bel modo per fare festa insieme”.

Ora sulle porte di diversi negozi sono già state appese le ghirlande, la cui consegna da parte dei bambini prosegue in questi giorni.

“Questo è splendido, semplice e concreto modo per fare comunità – sottolinea il primo cittadino -. Un modo per portare la vera atmosfera del Natale, del dono gratuito, della condivisione e della gioia. Ringrazio l’Istituto Comprensivo e le insegnanti per la splendida iniziativa e per l’allegria che i bambini hanno portato e porteranno in paese”.