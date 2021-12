Campremoldo, scontro nella nebbia. Due feriti trasportati in ospedale

Scontro tra due auto sulla strada che collega Centora a Campremoldo nella mattinata di venerdì 17 dicembre. Due persone sono rimaste ferite, si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di ottanta, entrambi sono stati condotti in ospedale in condizioni serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza, la Croce Rossa di Borgonovo e San Nicolò, l’auto infermieristica, i carabinieri di Sarmato.

