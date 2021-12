Castel San Giovanni, esce di strada e si schianta contro un albero: ferito un 20enne

Un incidente stradale è avvenuto poco dopo mezzogiorno di venerdì 17 dicembre a Castel San Giovanni in via Montanara. Un’auto è uscita di strada, forse per evitare un altro mezzo che proveniva in senso contrario, andando a sbattere contro un albero.

Al volante un 20enne di Bosnasco, rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’auto infermieristica di Castel San Giovanni e una ambulanza di San Nicolò.