In Santa Maria di Campagna i presepi benefici realizzati dai pazienti di Ematologia

“I presepi sono il simbolo più semplice per avvicinare le persone al mistero della fede”. E in questo caso – parafrasando le parole del vescovo Adriano Cevolotto – i presepi diventano una strada immediata per avvicinare la cittadinanza al reparto di ematologia dell’ospedale di Piacenza. È stata infatti inaugurata giovedì pomeriggio, 16 dicembre, la mostra allestita nella basilica di Santa Maria di campagna con scene della Natività realizzate anche da alcuni pazienti.

Attraverso statuine, meccanismi ingegnosi, fonti d’acqua e giochi di luce, i visitatori possono effettuare una donazione a favore dell’Associazione piacentina per lo studio e la cura delle leucemie e altre malattie del sangue. Gli organizzatori propongono inoltre una lotteria benefica: l’estrazione si terrà il 18 gennaio; in palio cinque presepi presenti nella mostra.