Nuovo ponte ciclopedonale sul Canale della Fame: la posa martedì 21. Viabilità

E’ programmata per martedì 21 dicembre la posa del nuovo ponticello ciclopedonale sul Canale della Fame (canale diversivo Ovest) lungo la strada Gragnana, che nel tratto interessato dall’intervento, verrà chiusa al traffico per la stessa giornata di martedì, dalle ore 9 alle ore 18.

Il tratto chiuso non precluderà gli accessi alle vie Antolini e Gianelli nella zona di largo Morandi, nonché a via Reggi nella parte verso la tangenziale. Per l’ingresso e l’uscita dalla città sarà invece possibile utilizzare, in alternativa a Strada Gragnana, sia l’asse viario tangenziale-via Einaudi-via I Maggio o quello lungo via Veneto. I lavori di posa e installazione del ponticello termineranno entro le ore 18 circa della stessa giornata di martedì.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà