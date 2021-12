“Tanti auguri Santina”, così Calendasco festeggia la centenaria Lecardi

“Tanti auguri Santina!”. Mai si sarebbe immaginata che quei bambini fuori dalla finestra fossero lì per lei, per festeggiare un traguardo importante come i 100 anni. È la sorpresa che i piccoli delle scuole materne di Calendasco hanno fatto a Santina Lecardi, che ha appena raggiunto il secolo di età ed è oggi la cittadina più anziana del paese: i bambini si sono ritrovati sotto la sua finestra per cantarle canzoni e salutarla. E Santina, commossa, non ha potuto far altro che sorridere al di là del vetro.

La centenaria era già stata festeggiata alcuni giorni fa con una piccola festa nella sua abitazione con i figli Maurizio ed Enrica, alcuni familiari e il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi con l’assessore Federica Borghi. E lo scorso novembre si era recata puntuale all’hub anti-Covid di Calendasco per la terza dose di vaccino: un’occasione per uscire di nuovo di casa dopo due anni difficili e rivedere conoscenti.