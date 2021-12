Chiesa gremita per don Severino: “Una giornata di gioia per San Polo e Ivaccari”

Sabato 18 dicembre don Severino Mondelli è approdato alla guida delle parrocchie di San Polo e Ivaccari. Don Severino, classe 1971, è originario di Treviglio, in provincia di Bergamo. A Piacenza, ha svolto il suo ministero inizialmente come vicario parrocchiale alla Santissima Trinità, poi come parroco in solido di San Corrado e del Preziosissimo Sangue. Prima di ricevere la nomina a parroco di San Polo e Ivaccari, Mondelli era collaboratore pastorale a Borgotrebbia. Don Severino, prete dal 1988, si accinge a riprendere il percorso iniziato da don Franco Sagliani, portato via dal Covid lo scorso giugno. Ad accogliere l’arrivo di don Severino una chiesa gremita di persone. Prima della celebrazione della messa, il Sindaco di Podenzano Alessandro Piva ha espresso da parte dell’intera comunità il benvenuto a Mondelli e al Vescovo Adriano Cevolotto. “Caro Don Severino ti accogliamo come uomo, come nostro concittadino, come fratello, come sacerdote e padre – le parole di Piva – ma ti accogliamo soprattutto come dono”. A concelebrare con monsignore Cevolotto la cerimonia d’ingresso di Don Severino, erano presenti don Pietro Cesena, don Piero Lezoli, il vicario generale don Luigi Chiesa, don Fausto Arrisi e padre Jospeh. “Una giornata di gioia per San Polo e Ivaccari” ha affermato il vescovo Cevolotto.

L’articolo integrale sul quotidiano in edicola domenica 19 dicembre