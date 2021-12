Dilettanti nel calcio ma professionisti in solidarietà: in campo Friends for Life

Calciatori, tecnici e dirigenti del mondo dilettantistico piacentino hanno segnato il gol della solidarietà, questa mattina in Santa Maria di Campagna. Non sono tutti professionisti nel calcio, ma certamente lo sono nella solidarietà.

Si tratta di Friends for Life, l’associazione di calciatori dilettanti nata, come ricorda il presidente Massimo Mazza, “per regalare un sorriso a chi ne ha bisogno”.

E in occasione delle festività natalizie i bisognosi sono le famiglie prese in carico dai Frati Minori di Santa Maria di Campagna. Oggi una delegazione composta dallo stesso mister Mazza, e da Alberto Sgorbati, Marco Villaggi e Luca Dossena, ha consegnato al convento di piazzale delle Crociate 150 panettoni, 160 buoni spesa e dieci buste con un aiuto extra in contanti per le persone particolarmente bisognose.