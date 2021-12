Elezioni provinciali: alle 16 affluenza che sfiora il 58%. Barbieri vota

Oggi, 18 dicembre, sono in corso le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Piacenza che si stanno svolgendo da questa mattina e proseguiranno fino a stasera alle ore 20.00, nel seggio costituito presso l’ISII “G. Marconi”.

A esprimere la preferenza saranno i 580 amministratori dei 46 Comuni, il cui voto peserà di più o di meno a seconda della popolazione di ciascuno. Tra i votanti stamattina anche la presidente della provincia Patrizia Barbieri, eletta nel 2018, che resterà invece ancora in carica fino al 2022. Alle 12 l’affluenza è stata del 33,16%, alle 16 del 57,79%.

I dieci consiglieri che saranno eletti presteranno servizio, come la presidente, a titolo gratuito, come chiunque sia entrato nella sala consiliare dalla riforma Del Rio in poi.