Razzia in appartamenti a Podenzano, magro bottino: collanine e medaglia militare

Si sono introdotti in due abitazioni di via Carducci e dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze, se ne sono andati con un piccolo bottino di un paio di collanine ed una medaglia militare. È successo nei giorni scorsi a Podenzano, probabilmente tra le 18 e le 22.15 di martedì 14 dicembre quando nessuno era in casa. Dalle prime ricostruzioni sembra che i ladri siano entrati in una abitazione scavalcando il cancello d’ingresso e scardinando la finestra della cucina, rovistando in tutti i cassetti e tutti gli armadi, buttando all’aria tutte le stanze, portando via solo una medaglia miliare alpina. Si sono spostati poi all’abitazione vicina, dove, alzando le tapparelle di una finestra laterale, sono riusciti ad arraffare un paio di catenine d’oro, dovendo poi scappare forse disturbati dall’arrivo della proprietaria attorno alle 22.15. I carabinieri di San Giorgio si stanno occupando delle indagini.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà