Pediatria, doppia donazione per il reparto da “Tandem volante” e scuola di polizia

La generosità fa tappa alla Pediatria dell’ospedale di Piacenza. In un solo giorno infatti il reparto del “Guglielmo da Saliceto” ha ricevuto due donazioni: la prima di 500 euro è stata fatta dagli allievi agenti del 215esimo corso della Scuola di Polizia di stato, mentre la seconda, fatta di giochi, album da colorare, indumenti e scaldalatte, porta la firma de “Il Tandem Volante” di Diego Guerriero e Cassandra Poggioli. Proprio Guerriero, istruttore di tiro in Polizia, è il ponte che ha unito questi due gesti quasi sincronizzati: “I ragazzi della Scuola allievi agenti di polizia hanno scelto in autonomia di fare qualcosa per la città che temporaneamente li ospita – spiega Guerriero – un gesto lodevole che arriva da ragazzi che abitano anche molto lontano da Piacenza, ma che pure hanno voluto essere vicini al nostro territorio. Noi come Tandem Volante abbiamo voluto proprio andare in tandem con la Scuola e contribuire alla donazione con materiale da disegno, scalda biberon, abiti e giochi donati grazie a privati cittadini e appartenenti alla Polizia, Alpini di Piacenza, il coro Cai, il motoclub Motoguzzi e il gruppo Mtb Le Panare. In tutto il materiale vale più di mille euro”.

