Fiorenzuola piange Georgiev Zlatko, vittima di un incidente sul lavoro a Soncino

Fiorenzuola piange Georgiev Zlatko, vittima di un drammatico incidente ieri nel Cremonese.

Secondo la ricostruzione, l’uomo (52 anni, di origini moldave residente a Fiorenzuola) ha perso la vita schiacciato da un grosso cancello. La tragedia si è consumata in un’azienda agricola a Soncino, in provincia di Cremona: Zlatko,di professione autotrasportatore, aveva appena effettuato una consegna di mangime, come già aveva fatto altre volte, in un’azienda agricola.

Come di consueto, dopo avere consegnato la merce, aveva aperto il grosso cancello per

uscire ma, per motivi ancora all’esame da parte degli inquirenti, qualcosa non ha funzionato e la pesante struttura metallica si è staccata dalle sue guide ed è caduta al suolo investendolo in pieno.

Ottimo lavoratore, il 52enne lascia la moglie. La sua scomparsa ha gettato nello sgomento nell’azienda appaltatrice per la quale svolgeva il servizio, dov’era particolarmente stimato e apprezzato.