I sindacati: “La Malo non incontra i lavoratori, incertezze sul suo futuro”

“La Malo non risponde alle richieste di incontro dei lavoratori e del sindacato sul piano industriale che la holding ha in previsione per la sede di Borgonovo Valtidone, che naviga a vista come le lavoratrici”. Così il segretario provinciale di Fictem Cgil accende di nuovo la spia rossa sul sito borgonovese dello storico marchio del cashmere.

“La cassa integrazione a cui sono sottoposti i lavoratori e le incertezze sul futuro imporrebbero all’azienda di sedersi al tavolo e spiegare quali prospettive ci sono per il sito piacentino. Le lavoratrici della Malo e la Filctem Cgil di Piacenza hanno incontrato anche l’amministrazione comunale di Borgonovo, alla quale hanno consegnato le loro preoccupazioni. Di certo, se la Malo cerca venditori anche su giornali nazionali come il Sole24Ore può comunicare anche con le proprie dipendenti che attraverso la rappresentanza sindacale vogliono un confronto sul futuro dello stabilimento”.