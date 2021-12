In pensione la vecchia passerella di Castello: attivato il sottopasso ferroviario

I pendolari hanno iniziato a utilizzare il sottopasso alla stazione dei treni. È stata quindi rottamata la vecchia e pericolosa passerella di superficie che fino a pochi giorni fa consentiva di attraversare i binari. Al sottopasso per il momento si accede solo tramite una scala. Non è ancora pronto l’ascensore che sarà pronto solo entro i primi sei mesi del prossimo anno. Oltre all’ascensore resta da completare anche la rampa di collegamento con la pista ciclabile di Cà dei Tre Dì. Aprire la rampa vorrà dire mettere in collegamento diretto due parti della città: quella della stazione e la retrostante area produttiva. Per il momento quindi ci si può servire del sottopasso unicamente come collegamento tra il binario uno e il binario due. L’ingresso è sul lato sinistro (guardando la ferrovia da viale della Stazione).

© Copyright 2021 Editoriale Libertà