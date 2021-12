Le api come si scaldano di inverno? Apicoltore spiega le curiosità agli studenti

Si fa presto a dire api. Ma chi sa come questi insetti si scaldano di inverno o perché le celle degli alveari hanno proprio una forma esagonale? E a cosa serve l’affumicatore che usano spesso gli apicoltori quando devono manovrare l’alveare? Ci ha pensato l’apicoltore piacentino Salvatore Ziliani a dipanare tutti i dubbi dei ragazzi delle classi prime medie di Gragnano, dove si è recato per una lezione speciale dedicata a questi animali speciali e importantissimi, grazie al lavoro di impollinazione, per la sopravvivenza del genere umano. È il primo atto concreto derivante dalla scelta dell’amministrazione comunale di Gragnano di aderire al circuito dei “Comuni Amici delle Api”, che proseguirà con altre iniziative.

Ziliani – vicepresidente Apap e presidente nazionale dell’Associazione Italiana Allevatori di Api Regine – è stato accolto in classe dai ragazzi, pieni di curiosità e interesse. E tra attività pratiche e video dimostrativi, l’apicoltore ha svelato un vero e proprio “universo” spesso poco conosciuto. Con loro anche il sindaco di Piacenza Patrizia Calza, il consigliere comunale Andrea Capellini e il presidente Apap Riccardo Redoglia.