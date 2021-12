Rivergaro premia il suo giovane Buttafava da poco “Alfiere della Repubblica”

“Incontrare il presidente Mattarella? Un’esperienza emozionante ma ricevere un premio dalla comunità che mi ha cresciuto forse vale ancora di più”. Per il 17enne Giovanni Buttafava – che ha appena ricevuto il titolo di “Alfiere della Repubblica” per la sua attività nella Croce Rossa di consegna farmaci durante la pandemia – Rivergaro significa più della semplice parola “casa”. È il luogo dove ha potuto sviluppare le doti e le qualità che l’hanno portato così in alto. E così, simbolicamente, ora la cittadinanza gli ha reso ora omaggio con una piccola cerimonia nella quale il sindaco Andrea Albasi si è voluto complimentare con il giovane volontario.

Buttafava è stato accompagnato nella sala consiliare del municipio dal presidente della Croce Rossa piacentina Alessandro Guidotti e dal responsabile delle emergenze Michele Gorrini. Con loro, anche l’insegnante Silvia Davoli, della quale Giovanni è stato allievo e che non ha nascosto la sua emozione.