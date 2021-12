Tutti a passeggio con la mascherina per l’ultima domenica prima di Natale

Ultima domenica di shopping e passeggiate prima del Natale per i piacentini, che hanno affollato le vie del centro. Un tradizionale fiume di gente che, come in altre occasioni, si è attenuto alle regole anti Covid: mascherina sul naso di (quasi) tutti, ingressi contingentati e solo con green pass nei locali al chiuso, assembramenti ridotti al minimo. Prescrizioni necessarie, che pare non abbiano scalfito la magica atmosfera natalizia nel cuore di Piacenza.

