Campagna Amica, le bontà piacentine sono protagoniste nello stand in piazza Cavalli

Proseguono fino al 24 dicembre le attività nella casetta di Coldiretti in piazza Cavalli a Piacenza, all’interno del villaggio natalizio. Le eccellenze di “Campagna Amica” sono protagoniste, con la vendita diretta dei prodotti e le “strenne” a chilometro zero per comporre i regali con le tipicità del territorio.

“Per Coldiretti – commenta il neodirettore Roberto Gallizioli – il dialogo con il consumatore è fondamentale e questi eventi rappresentano uno strumento concreto e prezioso per comunicare i valori distintivi ed esclusivi dei prodotti della nostra filiera. Stiamo attraversando un momento delicato a causa del Covid, nel quale però continua ad emergere il ruolo strategico del cibo. Fare la spesa dai produttori di Campagna Amica non significa solo portare qualità e sapori autentici nelle proprie case, ma è anche un segnale di attenzione al territorio e all’ambiente e un sostegno all’economia e all’occupazione locale”.

MERCATO CONTADINO – Sul territorio proseguono anche gli appuntamenti con il mercato contadino di Campagna Amica: in città, il lunedì e il venerdì in piazza Duomo dalle 8 alle 12.30, il giovedì mattina in piazza Cavour a Fiorenzuola, la domenica a Carpaneto in piazza Oliveti sempre dalle 8 alle 12.30 e ad Alseno, dalle 7 alle 13, l’8 gennaio 2022 e a seguire ogni primo sabato di ogni mese, nel parcheggio di Rossetti Market.

UFFICI – Infine, sul fronte dei servizi alle imprese, Coldiretti comunica ai propri associati che quest’anno gli uffici zona saranno operativi anche durante le festività natalizie. “Vogliamo garantire alle imprese – commenta il direttore Roberto Gallizioli – l’operatività delle nostre sedi, al fine di espletare le pratiche in scadenza e di continuare a fornire l’assistenza necessaria alle aziende. Pertanto le attività si fermeranno solo nella giornata del 24 dicembre e del 31, mentre dal 27 al 30 dicembre i nostri uffici zona resteranno aperti”.