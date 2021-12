Covid: 13 persone multate in una settimana, 4 dipendenti segnalati dai datori

CONTROLLI – Proseguono in controlli anti-Covid predisposti dalla Prefettura di Piacenza: dal 13 al 19 dicembre le forze di polizia hanno controllato 6.112 persone e 955 attività o esercizi commerciali. Questi i controlli effettuati nella seconda settimana di entrata in vigore del decreto legge 26 novembre 2021: 172, in attuazione del Piano previsto dall’art. 7 del citato decreto, adottato dal Prefetto Daniela Lupo in data 2 dicembre 2021, d’intesa con i vertici provinciale delle forze di polizia, all’esito dei quali sono state sanzionate otto persone per il green pass, quattro per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e tre titolari di attività o esercizi commerciali. Rispetto alla prima settimana si è registrato un incremento complessivo dei controlli del +8% con 521 persone in più controllate.

DIPENDENTI SENZA GREEN PASS – Nella settimana appena conclusa sono pervenute quattro segnalazioni da parte di datori di lavoro per accertamento di dipendenti privi di green pass.

L’INVITO DEL PREFETTO – Alla luce dell’andamento della curva pandemica il prefetto, Daniela Lupo, invita a mantenere alta la guardia e il senso di responsabilità da parte di tutti al rispetto delle misure di contenimento della pandemia: “Il Covid si combatte uniti. Rispettare le prescrizioni è un ulteriore antidoto per rallentare e contenere la diffusione del virus e mantenere gli ospedali nella condizione di lavorare. Noi tutti abbiamo una grande responsabilità, ognuno di noi deve fare la propria parte”.

REGOLE SUI BUS – “Verifica quanto il bus è pieno, sali solo se hai il green pass, non accalcarti”. Sono i consigli riportati sulla locandina realizzata da Seta in collaborazione con il mondo della scuola dal titolo “Quando prendi il bus”. Il tavolo di monitoraggio scuola-trasporti sta esaminando l’attuazione del piano nell’ambito del trasporto pubblico locale anche con iniziative di sensibilizzazione dell’utenza.

