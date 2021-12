Gli ex alunni tornano al Collegio San Vincenzo: prima rimpatriata dal 1974

Un’ottantina di ex studenti del San Vincenzo ha partecipato alla rimpatriata voluta dal presidente dell’associazione ex allievi, Giuseppe Ticchi.

Un ritorno per la prima volta dal 1974 nell’istituto ristrutturato e inaugurato nel gennaio scorso. Alla spicciolata sono arrivati tutti coloro che avevano dato la parola. C’era il maestro Marco Bellocchio, regista, padre del Bobbio Film Festival, direttore della scuola Fare Cinema. C’era Dario Squeri, imprenditore di successo, ex presidente della Provincia; l’ex sindaco Stefano Pareti; poi il direttore di Libertà Pietro Visconti; l’ex preside del liceo scientifico Maurizio Dossena, il preside della scuola paritaria Giovanni Paolo II, Carlo Dionedi. E tanti altri ancora. Non ha voluto mancare nemmeno Angelo Marchesi, 91 anni, ex primario di cardiologia della Casa di cura Piacenza. “Venivo qui a piedi da Cotrebbia – ha detto – sono passati più di 60 anni. Sono davvero molto emozionato”.

La mattinata è iniziata con la visita del collegio, avvenuta in piccoli gruppi per evitare assembramenti. Poi il ritrovo nell’ex refettorio, dove su una parete venivano proiettate immagini di un tempo, 400 fotografie di studenti che vanno dagli anni Sessanta al 1974, anno della chiusura del convitto. “Siamo stati dei privilegiati – ha detto Ticchi – abbiamo ricevuto molto, dobbiamo avere gratitudine verso questo collegio. Da oggi ci mettiamo a disposizione della comunità per restituire qualcosa offrendo il nostro impegno, le nostre competenze, la nostra qualità”.

