Voci di provincia. La rivolta dei nati a Natale, “Ci siamo anche noi” (si scherza eh…)

Chi nasce a Natale non è che si senta speciale, dovendo dividere il giorno con quell’uno decisamente più importante e popolare (no, non Ricky Martin e nemmeno Marco Mengoni). Tutti si scambiano già regali e si fanno gli auguri, poi c’è il trauma del mono regalo (si scherza ragazzi, i traumi sono altri certo…) tanto che Beverly Hills dedicò una intera puntata alla celebre sofferenza di Donna Martin (ahhhh gli anni Novanta) nata la Vigilia di Natale. Ci abbiamo riso su con Andrea Paraboschi in diretta da Boston, la super infermiera Annalisa Gandolfi, Davide Solenghi che ha pure il papà nato a Natale, Andrea Maserati da Podenzano a sua volta papà di un altro “natalino”, la grande Barbara Iurlaro da Grazzano Visconti e alla fine ha fatto irruzione con la sua carica brillante la nostra podcaster Eleonora Bagarotti, una che dà del “tu” agli Who. Bella squadra questi nati qua. Grazie a tutti. – Podcast di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà