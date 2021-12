Bambini piacentini premiati in Campidoglio a Roma per progetti virtuosi

L’Ottavo circolo didattico di Piacenza e l’Istituto omnicomprensivo di Bobbio sono stati premiati in Campidoglio a Roma dai ministri e dai rappresentanti del Governo e progetti Erasmus che ne hanno selezionato le esperienze più virtuose, scegliendole tra quelle di tutta Italia. Lezioni all’aperto, coinvolgendo tutto il territorio, viaggi, inglese fin dai tre anni, sono solo alcuni dei tanti aspetti che fanno parte della quotidiana didattica nelle scuole premiate. A Roma, le insegnanti Cristina Cella e Marisa Badini (Ottavo Circolo) e per la scuola dell’Alta Val Trebbia il preside Luigi Garioni, la docente Vittoria Volterrani e a sorpresa il testimonial Marcello Cussotti della quinta elementare di Travo, di recente rientrato dall’esperienza alle Azzorre. “Ho imparato a gestire la malinconia di casa, ho conosciuto tanti amici, ho capito che la diversità non è un problema ma un’opportunità. E sì, mi sento più europeo”, ha detto al ministro Bianchi.

