“Che Classe” incorona i Bruchi di Ponte Dell’Olio: 141 le classi premiate

È finalmente arrivato il fatidico giorno, quello che tutti voi stavate aspettando: ecco la classifica definitiva della quinta edizione di Che Classe!

Molte posizioni sono state confermate, mentre alcune classi hanno riservato delle sorprese, attendendo proprio gli ultimi giorni per il famigerato “colpo di coda”, per fare quel salto in più e piazzarsi in una posizione favorevole in classifica.

Ecco quindi i risultati dei vostri sforzi: la classifica definitiva e completa dei 141 campioni della quinta edizione di Che Classe!

E sono in effetti 141 le classi vittoriose, 3 in più rispetto a quanto preventivato: anche quest’anno Libertà ha scelto di non procedere a sorteggio tra quanti si sono classificati con lo stesso punteggio, ma di ampliare il numero dei vincitori. Una sorpresa, sicuramente ben accolta, per rendere più dolce il vostro Natale!

Nei prossimi giorni l’amministrazione dell’Editoriale invierà alle scuole, presso le segreterie, il catalogo e i moduli per la richiesta dei premi: sarà allora davvero il momento di scegliere cosa sia più utile, bello e divertente portare in classe!

NUMERI DA INCORNICIARE- Nel quinto anno di esistenza, e nel secondo della sua nuova “veste” che coniuga tradizione e votazioni online, il gioco Che Classe ha confermato il suo appeal tra i piacentini. Il 2021 ha visto una crescita generale dei numeri di questa iniziativa, segno dell’entusiasmo con cui la collettività si è avvicinata nuovamente a Che Classe: più utenti hanno votato (+51,7%), e più punti sono stati assegnati alle classi partecipanti (+137%).

Le stesse classi sono state di più, 209 rispetto alle 175 del 2020 (+19,4%). In redazione sono arrivati più elaborati (1.015, +44,2%), che stiamo ancora caricando periodicamente nelle gallery di Facebook.

Quindici i partner che hanno sostenuto l’iniziativa, e ben 16 i codici bonus del Centro Commerciale Gotico attivati per permettere alle classi di guadagnare punti più in fretta.

Classifica definitiva 2021