In San Savino i presepi artigianali dei volontari: luci, acqua e statuine meccaniche

Inaugurato il presepe artigianale nella basilica di San Savino, nella zona del quartiere Roma a Piacenza. Anche quest’anno i volontari hanno allestito un vero e proprio capolavoro, visitabile fino al 20 gennaio. La scena della Natività si alterna dal giorno alla notte, con acqua, giochi di luce e movimenti meccanici. La novità è la stella cometa proiettata nel cielo, mentre un angelo – ben agganciato a un filo trasparente – scende lentamente verso Maria, Giuseppe e Gesù bambino. A differenza delle scorse edizioni, la Sacra famiglia non è più collocata in una casetta, ma all’interno di una grotta costruita dai volontari negli ultimi mesi.

Fondamentale è stato il supporto tecnico di Gabriele Morsia, esperto presepista piacentino che fornisce il proprio aiuto a tanti appassionati in città e provincia.

I suoi consigli sono stati utili anche a Maurizio Falsetti, i cui plastici sono esposti nella cripta della basilica di San Savino: ben 13 presepi che si differenziano per ambienti e luci, mettendo in evidenza l’evoluzione del suo stile nel corso del tempo. A fianco, ecco le statuine in argilla realizzate dalla scultrice Ada Tassi, avvolte da un effetto di penombra.