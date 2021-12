In via Roma ecco il paese dei balocchi: giochi e dolci per i bambini in difficoltà

Al civico 177 di via Roma fino a una decina di anni fa si vendevano ori e gioielli. Nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì si distribuiranno giocattoli e dolci ai bambini e alle famiglie in difficoltà. Dietro c’è l’infaticabile Bernardo Carli e la sua “Fabbrica e Nuvole” che da qualche giorno ha diffuso in quartiere una locandina: “Babbo Natale è stanco – si legge – quest’anno non potrà portare a tutti i bambini i doni sotto l’albero! Così ha deciso di lasciarne un po’ a Piacenza, in via Roma al numero 177”.

Sulla locandina sono anche riportati i giorni in cui i bambini e i loro genitori potranno passare: martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre venerdì 24 solo al mattino dalle 9 alle 12.

“Abbiamo pensato di destinare questo spazio alla distribuzione giochi nelle giornate che precedono il Natale – spiega Carli – successivamente verrà chiuso e destinato a un’altra attività importante: l’organizzazione di laboratori per chi non ha il lavoro o lo ha perduto con lezioni specifiche”.