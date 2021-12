Sono 138 in nuovi casi di Covid accertati nelle scuole piacentine, secondo il report settimanale dell’Ausl. Le classi interessate sono 78, suddivise in 7 scuole per l’infanzia, 21 elementari, 12 Medie e 9 Superiori.

Le classi con trasmissione del virus interna sono 26. Al 19 dicembre erano 16 le classi in quarantena.

