Nuovo diacono per la Val Trebbia: è Renato Pera, ex manager di multinazionali

L’Alta Val Trebbia può contare su un nuovo diacono, Renato Pera. Originario di Torino, dopo la laurea nel 1979 inizia a girare l’Italia, lavora a Roma per la farmaceutica Pfizer (sì, quella dei vaccini), poi passa ad aziende del settore alimentare, si ferma a Bologna, a Castelfranco Veneto a Treviso, approda nell’adrenalinica Milano dove lavorerà per 22 anni come direttore generale di una multinazionale inglese. E infatti lui parla l’inglese come l’italiano. Sembra la storia di un manager di successo, e invece ha scelto di trascorrere la sua pensione comprando casa a Bobbio, “Perché solo qui mi sento davvero in una comunità, tra questi monti”, spiega, lui che scelse di vivere a Piacenza nel 1986, perché aveva una posizione strategica per i suoi spostamenti lavorativi, fatti di corse e ricerca del budget. “Mi continuavo a chiedere dove stesse andando la mia vita, il parroco di Mezzano Scotti e Scabiazza don Francesco Gandolfi ha capito cosa mi stava succedendo, mi ha aiutato, ha visto in me quel che ancora io non vedevo. Ora sono felice, con mia moglie Grazia Maria, mi sento un servo pronto a servire dove serva. La mia prima messa l’ho celebrata a Salsominore”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà