Vaccinati già 203 bambini, altri 1.500 prenotati. Centri aperti a Natale e Capodanno

La vaccinazione a Piacenza e provincia viaggia alla media di 2.200 dosi al giorno.

L’87,4% degli over 12 ha ricevuto almeno una dose, ma considerando anche le prenotazioni si arriva all’88%.

Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, i bambini vaccinati sono stati 203 (1,2% del totale) e quelli prenotati 1.508 (8,9%): nel giro di qualche giorno, quindi, si arriverà al 10,2%. “E’ ancora poco – ha detto il direttore generale dell’Ausl, Luca Baldino – vedremo come poter convincere i genitori a portare i figli”.

Capitolo terza dose: oggi è stata superata quota 70mila persone raggiunte, più altri 35mila prenotati. “Gli over 80 arriveranno presto al 70% di copertura – ha aggiunto Baldino – ma stanno aumentando anche le altre fasce. In totale, siamo al 27,6%, ricordando che per molti non sono ancora passati i 5 mesi dalla seconda dose”.

Per favorire la vaccinazione, l’Asl aggiorna quotidianamente la tabella delle disponibilità all’indirizzo www.covidpiacenza.it e periodicamente sul quotidiano Libertà. Inoltre sono previste sedute straordinarie, come voluto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, nella mattina del 25 dicembre e nel pomeriggio del primo gennaio.

COVID A PIACENZA – IL REPORT SETTIMANALE