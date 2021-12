A pochi giorni dal Natale se ne è andato Sergio Rossi, anima dei presepisti

A pochi giorni dal Natale, in una concomitanza temporale che possiede accenti commoventi, è scomparso Sergio Rossi, il “padre” di tutti i presepisti piacentini. Un’autentica autorità nella realizzazione di elaborate ricostruzioni della Natività e di raffinati diorami, tanto da essere stato – oltre 25 anni fa – il fondatore del Gruppo dei presepisti piacentini, con corsi di formazione sulla tecnica presepistica e sugli allestimenti.

Rossi, le cui esequie si sono celebrate ieri nella chiesa di San Bonico, aveva 70 anni, e la passione creativa per i presepi era iniziata da bambino, come egli stesso aveva avuto modo di ricordare in più occasioni.

