Anziana povera ruba sciarpa e guanti sul mercato, l’ambulante la perdona

Non ci potrebbe essere storia migliore per avviare i piacentini verso il Natale: questa mattina sul mercato una pensionata in ristrettezze economiche ha provato a rubare una sciarpa e dei guanti da una bancarella del mercato. Il titolare se n’è accorto e ha chiamato una pattuglia della polizia municipale che stava prestando servizio in zona. Gli agenti hanno individuato la donna, accorgendosi subito che si trattava di una persona anziana, in condizioni di difficoltà.

La situazione è apparsa chiara anche all’ambulante, che ha deciso di non procedere con la denuncia: “Il ruolo della Polizia Locale – sottolineano l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella e il comandante Mirko Mussi – è senz’altro quello di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, ma la professionalità degli agenti non può mai essere disgiunta da una componente di umanità che, come dimostra l’episodio avvenuto stamani al mercato, è fondamentale nel valutare tutte le situazioni, anche grazie all’insostituibile collaborazione dei cittadini”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà