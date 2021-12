Allerta a Borgonovo: cinque medici di famiglia in pensione entro marzo

Entro marzo, quattro dei cinque medici di famiglia di Borgonovo andranno in pensione. Marco Burzi e Antonio Valdatta smetteranno il camice il 31 dicembre. Franco Galvani e Giovanni Scarani andranno in pensione dopo soli tre mesi. Con l’approssimarsi dei pensionamenti crescono anche le ansie degli oltre settemila pazienti.

Il gruppo di minoranza Insieme per Borgonovo annuncia l’intenzione di portare la questione in consiglio comunale. Nel frattempo l’Azienda Sanitaria Locale, attraverso il dottor Gaetano Cosentino, responsabile sanitario della Casa della Salute di Borgonovo, fa sapere “con step differenti riusciamo a tamponare quella che sembrava profilarsi come una situazione altrimenti drammatica”. Il riferimento è al fatto che sono in arrivo tre medici, di cui due sostituti temporanei e uno “fisso”, che dovrebbero permettere di attraversare il periodo di passaggio, in attesa delle sostituzioni definitive.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’