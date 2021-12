Solidarietà: da associazione 50&Più e Cupla Piacenza 2.300 euro per Amop e Lilt

Come da tradizione, l’associazione 50&Più di Piacenza per Natale incontra a pranzo i suoi soci e quest’anno, grazie ad una raccolta fondi, congiuntamente al Cupla (Comitato Unitario Pensionati Lavoro Autonomo) ha destinato la somma di 2.300 euro all’Amop (Associazione Piacentina Malato Oncologico) rappresentata da Claudia Gregori e alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che nel 2022 festeggia i 100 anni della fondazione), rappresentata da Lalla Brusamonti.

“Vogliamo anche quest’anno – ha annunciato Franco Bonini presidente di 50&Più e del Cupla , – dare un segno concreto di vicinanza e solidarietà a due associazioni piacentine, Amop e Lilt, con le quali interagiamo da tempo. Il loro compito istituzionale primario è prendersi cura dei malati oncologici e diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita”.

I soci di 50&Più si sono dati appuntamento a Rivalta, e dopo la messa nella chiesa del Borgo, si sono riuniti nel ristorante La Rocchetta per il pranzo di Natale. Qui è avvenuta la raccolta fondi a favore dell’Amop e della Lilt grazie ad una estrazione: in palio un dipinto della pittrice Maria Luisa Borrello, plurivincitrice in numerosi concorsi di pittura a livello nazionale. La somma raccolta è stata devoluta interamente alle due Associazioni, unitamente ad un contributo del Cupla e dei volontari della 50&Più.

La pittrice Borrello ha messo in palio due quadri “L’incantevole monella” e “La baita”, tra cui scegliere. La vincitrice ha scelto il primo.

Nel corso dell’incontro sono stati premiati i soci che hanno partecipato, nel 2021, alle varie gare delle Olimpiadi 50&Più e al Concorso di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia.

Quali vincitori alle Olimpiadi sono stati premiati: Tito Quero, Eudelio Guerra, Giuseppe Cattivelli, Pietro Vercesi, Paolo Silvestro Costanzo, Enrica Rossi, Agnese Santus.

Premiati anche per la loro partecipazione: Mirella Sbrighi, Daniela Maggi, Elvira e Esterina Solenghi, Nicoletta Casaroli, Ivana Bruschi, Angelo Laccarini, Marco Passalacqua, Remo Pinalli, Lellio Signaroldi, Franco Bonini.

Infine sono stati premiati quali vincitori del concorso Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia i soci: Giovanni Mario Melosu vincitore di una “Libellula d’argento” per la Poesia, Maria Luisa Borrello vincitrice della “Farfalla d’Argento” per la pittura. e Lucia Fontana vincitrice della “Farfalla d’Argento” per la poesia.