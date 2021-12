Un altro cane folgorato dalle luminarie. L’assessore: “Atti vandalici, spento il cuore”

Nel giro di una manciata di giorni sono due i cani rimasti folgorati passando vicino alle luminarie di piazza Cavalli. Ma potrebbero essere di più. Di certo c’è che dopo il cane Duma, domenica mattina è toccato a un pastore belga malinois di nome Ben “prendere la scossa”. La luminaria incriminata è il cuore posto davanti a palazzo Gotico che da domenica pomeriggio, precisa l’assessore Stefano Cavalli, è stato spento “per evitare altri problemi”.

Risulta però che nella notte fra sabato e domenica le luminarie e le decorazioni di piazza Cavalli siano state danneggiate al punto che la ditta Michelotti di Parma avrebbe presentato denuncia per i vandalismi riportati.

“Eravamo in piazza Cavalli io e mia moglie con i nostri cani, un pastore belga malinois di nome Ben e una lupa cecoslovacca di nome Ginevra – racconta Mauro Balboni – mia moglie li stava casualmente filmando quando ad un tratto il maschio, attratto dalla sagoma bianca a forma di cane, si è avvicinato al basamento in cemento e ha ricevuto una forte scossa che lo ha fatto guaire e sobbalzare. Fortunatamente non ci sono state conseguenze più gravi, si vede che la scossa presa è stata leggera, ma noi abbiamo preso un bello spavento. Personalmente ho provato a contattare Palazzo Mercanti, ma non sono riuscito a capire a chi fare quella segnalazione”.

