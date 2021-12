Ansia, paura e livelli di stress alti: cosa lascia il Covid dietro di sé dopo la malattia

L’onda lunga del Covid è stato il tema dell’ultima puntata prima del Natale di “Star bene. I giovedì della medicina”, in onda su Telelibertà: la trasmissione condotta dalla giornalista Marzia Foletti ha affrontato il tema dello stress causato dalla pandemia e manifestato, in molte persone, sotto forma di ansia, paura e livelli alti di stress. A parlarne in trasmissione sono stati la psicoterapeuta Elena Nazzari. Non è mancato l’intervento del primario della terapia intensiva respiratoria dell’ospedale di Piacenza Cosimo Franco.

“Per Long Covid si intende la sindrome post Covid 19 – spiega Nazzari – che riguarda gli aspetti e le manifestazioni cliniche che incontrano le persone dopo l’infezione perchè l’hanno vissuta sulla loro pelle”.

“Fondamentalmente sono due gli effetti a lungo termine del Covid – spiega Franco – la stanchezza e la fatica a respirare: i pazienti dicono di non essere più quelli di prima e di non riuscire a fare quello che facevano prima del covid”.