Durante la consegna sparisce merce per quattromila euro: due denunciati

La Squadra Mobile della questura di Piacenza ha ritrovato un carico di merce rubata e denunciato per furto aggravato due persone.

Nella mattinata di ieri gli agenti hanno trovato un carico di merce elettronica rubato nelle scorse settimane nel corso di una perquisizione scattata nell’ambito dell’inchiesta partita con la denuncia effettuata dal titolare di una ditta di trasporti di Piacenza, che aveva segnalato la sottrazione di numerosi colli contenete oggetti elettronici, per un valore pari a circa quattromila euro, durante una consegna diretta a Torino.

La scoperta del furto era avvenuta proprio all’arrivo, dove era stata riscontrata la mancanza di televisori ed elettrodomestici.

L’imprenditore aveva spiegato di aver notato, analizzando i dati del Gps installato sul campion, una sospetta sosta a Podenzano, località dove il mezzo non avrebbe dovuto passare.

La Squadra Mobile aveva dunque fatto partire le indagini e, grazie anche all’esame dei tabulati telefonici dell’autista del camion, ha scoperto che il veicolo aveva effettivamente effettuato una deviazione del percorso previsto per la consegna, recandosi nel comune di Podenzano, probabilmente per lo stoccaggio della merce sottratta.

Gli investigatori questura di Piacenza, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, sono così riusciti a rinvenire la merce rubata, mettendola sotto sequestro. Sono stati denunciati per concorso in furto aggravato sia l’autista, sia il titolare del locale in cui la merce è stata poi ritrovata.

