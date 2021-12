“Impegno comune senza barriere politiche”. Incontro natalizio in Provincia

Auguri natalizi nella sede della Provincia di Piacenza, in corso Garibaldi. Un momento non solo per dare il benvenuto ai neo-consiglieri eletti nei giorni scorsi, ma anche per ribadire l’importanza dell’ente nella gestione del territorio. “Quest’anno, nonostante tutte le difficoltà, la Provincia ha raggiunto il 90 per cento dei suoi obiettivi”, sottolinea il direttore generale Vittorio Silva. “Qui si lavora per il bene comune – interviene la presidente Patrizia Barbieri – senza differenze politiche”. Le interviste nel servizio del Tgl qui sopra.