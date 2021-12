Via Taverna, 40enne accoltellato al volto dopo una lite. Fermato un clochard

Drammatico episodio alle 15 di giovedì 23 dicembre a Piacenza. In via Taverna, nei pressi dell’ospedale, un quarantenne piacentino è stato accoltellato al volto in seguito a un diverbio con un clochard. Le motivazioni della lite sono da chiarire ma, in base a quanto riferito dai passanti, l’aggressore avrebbe estratto un coltello con una lama di 25 centimetri con la quale avrebbe sfregiato al volto il passante. Il ferito è stato condotto in ospedale e non corre pericolo di vita. Sul posto è arrivata la polizia che ha avviato le prime indagini del caso e ha rintracciato il presunto aggressore. Il clochard, che era stato visto riporre il coltello nello zaino, è stato condotto in questura dove rischia la denuncia per lesioni aggravate.

