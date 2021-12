Niente paura per il vaccino: bimbi accompagnati dai cani. “Ma ancora scarsa adesione”

Vaccinazione a sei zampe per i bambini dai cinque agli 11 anni. All’ex arsenale di Piacenza, la campagna anti-Covid prosegue in maniera curiosa: oggi pomeriggio, 23 dicembre, gli operatori sanitari sono stati affiancati dagli animali domestici per aiutare i piccoli pazienti a superare qualsiasi paura dell’iniezione. In campo, dunque, Whoopee e Pan: il primo un Flat Coated Retriever, il secondo un Jack Russell Terrier.

L’iniziativa nasce in collaborazione tra l’Ausl e il centro cinofilo della val Luretta, con l’obiettivo di rendere più accogliente l’arrivo dei bimbi che da alcuni giorni possono sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus.

I cani, guidati da figure esperte, si sono fatti accarezzare e hanno accompagnato anche l’attesa successiva. Non solo. E’ stato importante il sostegno degli operatori di Avo, l’associazione dei volontari ospedalieri. Si replica il 30 dicembre, sempre nell’ex arsenale in viale Malta.

“Per adesso, su un totale di circa 16mila bambini vaccinabili nel Piacentino – spiega la dottoressa Anna Maria Andena, responsabile delle cure primarie – poco più di duemila risultano prenotati. L’adesione non è particolarmente alta. Mi auguro una progressiva sensibilizzazione delle famiglie verso la vaccinazione”.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE – Nelle sedute dedicate ai bambini sono sempre presenti pediatri, nonché infermieri e assistenti sanitari esperti nelle vaccinazioni in età infantile. Per prenotare la vaccinazione in una delle sedi messe a disposizione (Piacenza, Fiorenzuola, Borgonovo, Castel San Giovanni, Bobbio) le famiglie interessate possono prenotare ai numeri 800.651.941 o 0523.1871412, in farmacia o a uno sportello Cup.