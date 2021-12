Sbanda improvvisamente e centra un suv in sosta: auto ribaltata in via IV Novembre

Nel tardo pomeriggio di oggi, n’auto si è ribaltata mentre percorreva via IV Novembre, in direzione di viale Patrioti.

All’altezza di via Morando, per cause al vaglio della polizia municipale, la vettura ha sbandato, colpito un suv parcheggiato a lato della carreggiata ed ha terminato la propria corsa su un fianco.

Sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà