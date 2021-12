Secondo Natale con il Covid: come si preparano le persone? Come trascorrono le feste? A tavola in casa o a ristorante? Con amici e parenti in maniera spensierata, oppure con il timore dei contagi? E il menù? Ecco le interviste ai piacentini, nel servizio del Tgl (qui sopra) a cura di Thomas Trenchi.